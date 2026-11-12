El Municipio activa medidas de prevención y descartan un escenario como el de la inundación

La Municipalidad informó que activó medidas de prevención debido a la alerta naranja anunciada para este viernes, pero descartó que la ciudad esté ante un escenario como el de la inundación de marzo de 2025.

"Transmitimos tranquilidad a la comunidad, ya que el pronóstico no anticipa un escenario comparable con el del 7 de marzo de 2025", indicaron en un comunicado donde se confirmó la suspensión de clases así como la restricción de la circulación por espacios públicos.

De manera preventiva se activarán puntos seguros en Villa Rosas, Noroeste, Ingeniero White y General Daniel Cerri. "Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del Municipio, y seguir las indicaciones de las autoridades", agregaron.

El pronóstico actualizado indica que "no se esperan fenómenos de alta gravedad. Las lluvias y tormentas comenzarían en la noche de hoy y pueden continuar de forma intermitente por lo menos hasta las 18 horas del viernes aproximadamente".

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. Además estas tormentas pueden estar acompañadas de ráfagas que pueden superar los 70 km/h y granizo de diversos tamaños. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la tarde y noche del viernes 13.

El Municipio recordó que a través de https://bahia.gob.ar/alertabahia/ se puede acceder a información sobre la situación climatológica y medidas preventivas. Ante cualquier emergencia comunicarse a las líneas 107 o 109.