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Ascasubi: un niño bahiense murió al caer a una pileta
Personal médico intentó reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida.
Un niño de cinco años, oriundo de Bahía Blanca, falleció tras caer en una pileta en la zona rural de Hilario Ascasubi, un hecho que ocurrió el miércoles y que se conoció este jueves.
De acuerdo con el informe policial, el episodio se produjo en un establecimiento rural ubicado a unos cuatro kilómetros del ejido urbano de la localidad y se investigan las circunstancias en las que ocurrió.
El nene fue trasladado al Centro Asistencial de Hilario Ascasubi, donde ingresó sin signos vitales. Allí el personal médico y de enfermería realizó maniobras de reanimación por unos 40 minutos, pero no lograron salvarle la vida.
La Ayudantía Fiscal de Villarino tomó intervención en el caso y dispuso la participación de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho.
Con información de Info Villarino
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