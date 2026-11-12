Ascasubi: un niño bahiense murió al caer a una pileta

Un niño de cinco años, oriundo de Bahía Blanca, falleció tras caer en una pileta en la zona rural de Hilario Ascasubi, un hecho que ocurrió el miércoles y que se conoció este jueves.

De acuerdo con el informe policial, el episodio se produjo en un establecimiento rural ubicado a unos cuatro kilómetros del ejido urbano de la localidad y se investigan las circunstancias en las que ocurrió.

El nene fue trasladado al Centro Asistencial de Hilario Ascasubi, donde ingresó sin signos vitales. Allí el personal médico y de enfermería realizó maniobras de reanimación por unos 40 minutos, pero no lograron salvarle la vida.

La Ayudantía Fiscal de Villarino tomó intervención en el caso y dispuso la participación de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Con información de Info Villarino