Deportes
Copa Sudamericana: Boca no pudo con Vasco da Gama y cayó por la mínima en la Bombonera
El conjunto brasileño se impuso 1 a 0 con un gol de Adson en el primer tiempo.
Boca Juniors perdió 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera, en un partido en el que generó varias oportunidades para igualar pero no logró quebrar la resistencia del conjunto brasileño. Adson convirtió el único gol del encuentro a los 24 minutos del primer tiempo.
El visitante encontró la ventaja cuando Adson apareció sin marca dentro del área y conectó de cabeza para superar a Álvaro Montero. A partir de allí, Boca intentó adelantar sus líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Léo Jardim.
La presión del conjunto local se intensificó durante el complemento. A los 9 minutos, Lautaro Blanco sacó un remate que se estrelló contra uno de los palos y dejó a Boca cerca de la igualdad.
El panorama pareció favorecer todavía más al Xeneize a los 18 minutos, cuando Andres Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Vasco da Gama con diez jugadores.
Con superioridad numérica, Boca acumuló jugadores en campo rival. Miguel Merentiel y Sebastián Villa ingresaron durante la segunda etapa, mientras el equipo aumentaba la presión sobre el área brasileña.
A los 26 minutos llegó otra de las oportunidades más claras: Santiago Ascacíbar remató y la pelota volvió a encontrarse con el travesaño. Un minuto después, Villa tuvo otra situación favorable dentro del área, pero su disparo salió desviado.
En los minutos finales, Leonel Flores y Merentiel también estuvieron cerca. Flores tuvo un remate rechazado por Robert Renan y, ya a los 48 minutos, el delantero uruguayo encontró nuevamente al defensor brasileño cuando buscaba el empate.
Vasco da Gama resistió los últimos ataques, despejó varios centros y sostuvo la diferencia hasta el cierre decretado por el árbitro chileno Piero Maza Gómez. Boca terminó volcado sobre el área rival, pero no consiguió transformar su dominio del tramo final en el gol que necesitaba.
Con información de TyC Sports
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Copa Sudamericana: Boca no pudo con Vasco da Gama y cayó por la mínima en la Bombonera
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