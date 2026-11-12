Suspenden las clases este viernes por la alerta de tormentas

La Jefatura de Educación de la Región 22 confirmó la suspensión de todas las actividades educativas presenciales para este viernes 13 de noviembre, debido la alerta naranja por tormentas fuertes que rige para Bahía Blanca y la región.

La decisión alcanza a todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, en los todos los turnos y fue adoptada a partir de las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y demás integrantes de las comunidades educativas, ante los riesgos que podrían generar las condiciones climáticas.

Desde la Jefatura de Educación solicitaron a los equipos directivos de las instituciones que difundan la disposición a través de los canales habituales de comunicación.

Por su parte, la Universidad Nacional del Sur (UNS) también informó la suspensión de actividades en las escuelas medias bajo su responsabilidad y durante la mañana en el nivel universitario. Durante el día van a evaluar las medidas para el horario de la tarde.