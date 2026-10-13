Tras la operación por cáncer de pulmón, Argentina espera una definición sobre la visita del Papa

El Gobierno nacional mantendrá en marcha el operativo previsto para la visita del papa León XIV mientras espera una comunicación oficial del Vaticano sobre su estado de salud y eventuales cambios en la agenda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la prioridad es la recuperación del pontífice, quien fue operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar.

“No podemos perder días”, afirmó la funcionaria al explicar por qué las áreas involucradas continúan con los preparativos. Monteoliva aclaró que hasta el momento la Casa Rosada no recibió ninguna notificación formal de la Santa Sede y dejó abierta la posibilidad de modificar el cronograma. “Si hay que reprogramar, se reprograma”, señaló, en línea con lo expresado previamente por el Presidente.

León XIV fue sometido a una cirugía en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. La intervención se extendió durante unas tres horas y, según informó el Vaticano, se realizó sin complicaciones. El pontífice despertó con normalidad y regresó luego a su habitación.

El diagnóstico de cáncer fue confirmado durante la operación, luego de que los estudios preoperatorios detectaran una masa pulmonar. El examen histológico determinó que se trataba de un adenocarcinoma, mientras que los especialistas habían anticipado que el pronóstico era “excelente” por haberse detectado en una etapa temprana.

Monteoliva insistió en que los equipos argentinos seguirán trabajando mientras no haya una decisión oficial desde Roma. “Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Esa es la instrucción”, remarcó.

La Santa Sede todavía no informó qué tratamiento deberá seguir León XIV después de la cirugía y aclaró que, por ahora, no se habló de quimioterapia ni de otras terapias. Además, fueron suspendidas todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

La continuidad de la visita prevista para noviembre dependerá ahora de la evolución clínica y de los tiempos de recuperación que establezcan los médicos. El Gobierno, mientras tanto, mantiene el esquema de organización y contempla una eventual postergación.

El Papa permanecerá internado durante su recuperación en el Gemelli, mientras se monitorea su evolución tras la intervención.

Con información de Infobae