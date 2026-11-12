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Emiten alerta naranja por tormentas para este viernes en Bahía: cuándo comenzarán las lluvias
El SMN señaló que se esperan tormentas en una amplia zona del país, especialmente durante la madrugada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para Bahía Blanca y la región durante la mañana y la tarde de este viernes, mientras que para la madrugada rige una advertencia amarilla.
Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24, detalló que "podemos tener tormentas fuertes de manera puntual, lo que puede llegar a provocar eventos más importantes que los de hoy (por el jueves). Es fundamental lo que puede pasar a partir de la madrugada, que es el momento en que podemos tener la mayor intensidad de los fenómenos".
El experto agregó que "Bahía puede tener algún evento fuerte, especialmente en la madrugada y en las primeras horas de la mañana" y que el fenómeno se disiparía en el transcurso del día.
Desde el SMN señalaron que en toda la zona para la que se emitió la alerta naranja existen posibilidades de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.
En cuanto a las temperaturas, se espera que el viernes la mínima esté cerca de los 14 grados, mientras la máxima podría llegar hasta los 27 grados.
Las condiciones en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso son similares a las de Bahía Blanca, con ambas localidades incluidas en la alerta naranja en las mismas franjas horarias.
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