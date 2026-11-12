La Selección Argentina se prepara para Uruguay: una duda por puesto

La Selección Argentina llevó adelante una nueva práctica (tuvo que modificar el horario por la visita del Papa) de cara al amistoso del viernes que viene frente a Uruguay, en La Bombonera, en el inicio de la doble fecha FIFA que culminará el martes con el encuentro ante Costa Rica en la provincia de Córdoba.

Si bien todavía Lionel Scaloni no confirmó el equipo, el entrenamiento de este miércoles dejó algunos indicios respecto a la posible formación para enfrentar a los charrúas, desde las 20.

El primer interrogante está en el arco y relacionado con la recuperación de Emiliano Martínez, quien practica con una máscara después de la operación en la mandíbula que sufrió un fuerte golpe en Chelsea.

Si bien Dibu Martínez quiere estar, habrá que ver si Scaloni decide darle la titularidad o bien lo espera para el partido ante Costa Rica. Si no está, el arco de la Selección Argentina será para Gerónimo Rulli.

Daniel Martínez, médico de la Selección Argentina, habló de la recuperación de Dibu y llevó tranquilidad: "Está respondiendo muy bien". Además, adelantó que la decisión final de incluirlo en el amistoso contra Uruguay será de Scaloni.

"Ha tenido una evolución muy buena. Ha realizado las consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo ha evolucionado muy bien. Por suerte, además de su carácter, ha tenido una buena evolución y cumplido con todos los pasos que se tuvieron que hacer", afirmó el doctor.

En la práctica Scaloni entregó 13 pecheras, 10 futbolistas estarán de entrada frente a Uruguay y, por lo que se puedo observar, hay un interrogante en cada línea.

En la defensa estarán Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico tendría ventaja en el lateral izquierdo por sobre Facundo Medina.

En la mitad de la cancha son fijas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Exequiel Palacios también se metería y el que busca un lugar es Valentín Barco; en tanto, en la delantera estarán Nicolás Paz y Julián Alvarez, mientras que Gianluca Prestianni tendría ventaja por sobre Thiago Almada.

La formación de la Selección Argentina vs Uruguay

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

Fuente: TyC