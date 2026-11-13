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Arriba, abajo o en el medio: dónde colocar la bandeja del horno para cocinar mejor
La ubicación de los alimentos puede cambiar el resultado de una receta. Especialistas explicaron qué posición conviene utilizar para lograr una cocción pareja, una base crocante o un gratinado perfecto.
Aunque muchas veces pasa inadvertida, la altura a la que se coloca una bandeja dentro del horno puede ser determinante para conseguir una buena preparación. La posición influye directamente en la distribución del calor, el dorado de los alimentos y hasta en su textura final.
Especialistas en gastronomía explicaron que no todas las comidas necesitan la misma ubicación y que elegir correctamente la rejilla puede mejorar los resultados sin modificar los ingredientes ni los tiempos de cocción.
La parte central del horno es la más recomendable para la mayoría de las preparaciones. En esa posición, el calor se distribuye de manera más uniforme y permite cocinar sin que la superficie o la base reciban una temperatura excesiva.
Nicole Papantoniou, especialista del Good Housekeeping Institute, explicó que esta altura resulta ideal para tortas, galletitas, muffins y otras recetas de repostería. También es una buena alternativa para recalentar alimentos y preparar platos que necesitan una cocción equilibrada.
En cambio, la parte inferior es conveniente para pizzas, panes y otras masas que requieren una base más crocante. La cercanía con la fuente de calor inferior favorece el dorado y permite conseguir una corteza más firme.
Este sector también puede utilizarse para cocinar piezas de carne de gran tamaño, ya que permite ubicarlas sin que queden demasiado cerca de la parte superior del horno.
La rejilla superior, por su parte, es la indicada para gratinar y conseguir un dorado intenso en la superficie de los alimentos. Es especialmente útil para preparaciones con queso, pastas gratinadas y platos que necesitan un acabado tostado.
Sin embargo, los especialistas advierten que esta posición requiere una vigilancia constante, debido a que la cercanía con el gratinador puede provocar que los alimentos se quemen rápidamente.
La Universidad Estatal de Misisipi recomienda mantener una distancia aproximada de entre 7,6 y 10,2 centímetros respecto de la fuente de calor superior cuando se utiliza el gratinador, siempre teniendo en cuenta las características de cada horno.
Otro aspecto importante es la cantidad de bandejas que se utilizan simultáneamente. Cuando se cocinan dos preparaciones a distintas alturas, se aconseja intercambiar sus posiciones a mitad del proceso para compensar las diferencias de temperatura.
De todas maneras, el dorado exterior no garantiza que los alimentos estén completamente cocidos, especialmente cuando se trata de carnes, aves y pescados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prestar especial atención a la cocción interna de estos productos y utilizar un termómetro de cocina siempre que sea posible para comprobar que hayan alcanzado una temperatura segura.
Por último, los expertos aconsejan conocer el funcionamiento de cada horno, ya que la distribución del calor puede variar según el modelo. Una prueba sencilla consiste en cocinar preparaciones similares a distintas alturas y comparar los resultados.
De esta manera, un cambio tan simple como subir o bajar una bandeja puede marcar la diferencia entre una preparación demasiado tostada, una masa poco cocida o un plato con la textura deseada.
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