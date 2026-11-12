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El básquet bahiense en etapa de definiciones: comienzan los cuartos de final de la Liga de Oro
Los ocho mejores equipos de la temporada iniciarán esta noche las series de playoffs, que se disputarán al mejor de tres partidos. Todos los encuentros comenzarán a las 21.
La Liga Bahiense de Básquetbol Oro, denominada "Rubén Fillottrani", comenzará este jueves su etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final, en una instancia que promete encuentros parejos y una intensa lucha por el título.
Los cuatro partidos se disputarán desde las 21, con series al mejor de tres encuentros que determinarán a los semifinalistas de la competencia.
Estrella, que terminó primero en la fase regular, recibirá a Liniers, octavo clasificado, en un duelo que contará con transmisión por streaming. El Chivo llega después de superar con contundencia a Olimpo por 95 a 52 en el último partido del play-in.
Por su parte, Napostá, segundo en la clasificación, será local ante Alem, que consiguió su lugar en cuartos tras derrotar a Liniers en el primer cruce de la reclasificación.
Otro de los enfrentamientos tendrá como protagonistas a Bahiense del Norte y Villa Mitre, tercero y sexto de la fase regular, respectivamente, mientras que Pueyrredón, cuarto, recibirá a Pacífico, que finalizó en la quinta ubicación.
Los seis primeros equipos habían conseguido el pase directo a esta instancia, mientras que los dos lugares restantes se resolvieron mediante el play-in.
Curiosamente, los mismos conjuntos que habían terminado séptimo y octavo en la fase regular lograron avanzar a los playoffs, aunque con sus posiciones invertidas: Alem quedó séptimo y Liniers ingresó como octavo.
Con los ocho protagonistas definidos y una marcada paridad entre varios de los equipos, la Liga Bahiense de Oro pondrá en marcha una nueva etapa de eliminación directa, en la que cada victoria será fundamental para seguir en carrera por el campeonato.
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