Malestar en River tras la decisión de la AFA: los horarios confirmados para los playoffs

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, con una decisión que generó malestar en River: el equipo de Leonardo Ponzio recibirá a Lanús el domingo 22, un día después de que Boca dispute ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. En Núñez habían pedido adelantar el encuentro al viernes para no jugar con el resultado de su clásico rival ya conocido.

La instancia de eliminación directa comenzará el viernes 20 y terminará el miércoles 25 de noviembre. Precisamente, Boca será el último en debutar porque el reglamento contempla su participación en la definición continental y le otorga margen de recuperación antes de recibir a Independiente Rivadavia.

Los encuentros serán a partido único y se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado durante la fase regular. En caso de igualdad después de los 90 minutos habrá tiempo suplementario, con dos períodos de 15 minutos, y si el empate continúa la clasificación se resolverá mediante penales.

Todos los partidos de los octavos del Clausura

Viernes 20, 20:00: Vélez vs. Belgrano — TNT Sports.

— TNT Sports. Sábado 21, 15:00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central — ESPN Premium.

— ESPN Premium. Sábado 21, 17:00: Argentinos Juniors vs. Independiente — TNT Sports.

— TNT Sports. Domingo 22, 16:00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza — ESPN Premium.

— ESPN Premium. Domingo 22, 19:00: River vs. Lanús — TNT Sports.

— TNT Sports. Domingo 22, 22:00: Instituto vs. Huracán , en el Mario Alberto Kempes — ESPN Premium.

, en el — ESPN Premium. Lunes 23, 17:00: Gimnasia de La Plata vs. Newell’s — TNT Sports.

— TNT Sports. Miércoles 25, 21:00: Boca vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium.

El cambio de estadio para Instituto-Huracán se debe a un recital programado para el sábado 21 en la cancha del conjunto cordobés. Por ese motivo, el cruce se trasladará al Kempes.

Malestar de River con la AFA

La situación que generó mayor discusión en la previa fue la programación de River-Lanús. La dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo había solicitado disputar el encuentro el viernes 20, dos días antes de la fecha finalmente establecida.

Uno de los argumentos era deportivo. River jugó por última vez el 5 de noviembre, cuando derrotó a Aldosivi, por lo que llegará al encuentro con más de dos semanas sin competencia oficial.

Pero también pesaba lo que ocurrirá con Boca. El Xeneize jugará el sábado 21 la final de la Sudamericana y, al quedar el partido de River para el domingo, el plantel de Ponzio saldrá al Monumental sabiendo si su máximo rival acaba de conseguir otro título.

En Núñez querían evitar especialmente un eventual escenario de consagración de Boca que pudiera trasladar todavía más presión desde las tribunas, en un momento delicado de la relación entre el equipo y sus hinchas.

Lanús, sin embargo, también tenía argumentos para rechazar el viernes. Allan Wlk, delantero del Granate, fue citado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay y tiene previsto regresar a Argentina recién el jueves 19 tras disputar amistosos en Asia.

Jugar apenas un día después le habría dejado prácticamente sin margen para reincorporarse al plantel de Mauricio Pellegrino. Finalmente, la organización mantuvo el domingo y River deberá disputar su primer cruce del Clausura con el resultado de la final de Boca ya puesto.

Fuente: LM Neuquén