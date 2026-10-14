Básquet local: Ateneo avanzó a cuartos y Velocidad eliminó a Bahía Basket

La Liga Bahiense de Plata disputó sus primeros cruces de play-in, con triunfos de Ateneo y Velocidad, que mantienen a ambos equipos en carrera por el título.

En Punta Alta, Ateneo venció 74-68 a El Nacional en el Luis Polizzi y consiguió la clasificación directa a los cuartos de final. Con este resultado, el conjunto puntaltense será rival de Altense, que terminó segundo en la fase regular.

El Nacional, pese a la derrota, todavía contará con una nueva oportunidad para avanzar. El viernes enfrentará a Velocidad por el último boleto disponible para los cuartos de final.

Velocidad llegó a esa instancia luego de imponerse 67-63 frente a Bahía Basket en el Dow Center. Para el equipo local, la caída significó la eliminación del torneo.

El ganador del encuentro entre El Nacional y Velocidad completará el cuadro de los ocho mejores y tendrá como rival a San Lorenzo, número uno de la fase regular.

Ya están clasificados a cuartos San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo, Argentino y Ateneo. Además, quedaron definidas las series 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.

Por la permanencia, La Falda y Espora comenzarán el viernes una serie al mejor de cinco partidos.