Deportes
Básquet local: Ateneo avanzó a cuartos y Velocidad eliminó a Bahía Basket
La Liga Bahiense de Plata disputó los primeros cruces del play-in.
La Liga Bahiense de Plata disputó sus primeros cruces de play-in, con triunfos de Ateneo y Velocidad, que mantienen a ambos equipos en carrera por el título.
En Punta Alta, Ateneo venció 74-68 a El Nacional en el Luis Polizzi y consiguió la clasificación directa a los cuartos de final. Con este resultado, el conjunto puntaltense será rival de Altense, que terminó segundo en la fase regular.
El Nacional, pese a la derrota, todavía contará con una nueva oportunidad para avanzar. El viernes enfrentará a Velocidad por el último boleto disponible para los cuartos de final.
Velocidad llegó a esa instancia luego de imponerse 67-63 frente a Bahía Basket en el Dow Center. Para el equipo local, la caída significó la eliminación del torneo.
El ganador del encuentro entre El Nacional y Velocidad completará el cuadro de los ocho mejores y tendrá como rival a San Lorenzo, número uno de la fase regular.
Ya están clasificados a cuartos San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, Sportivo, Argentino y Ateneo. Además, quedaron definidas las series 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.
Por la permanencia, La Falda y Espora comenzarán el viernes una serie al mejor de cinco partidos.
Básquet local: Ateneo avanzó a cuartos y Velocidad eliminó a Bahía Basket
Copa Sudamericana: Boca no pudo con Vasco da Gama y cayó por la mínima en la Bombonera
Cuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
Operación del Papa por cáncer de pulmón: Argentina espera una definición sobre su visita
Lautaro Martínez hizo dos goles, pero Inter perdió un partidazo ante Brujas
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Cambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B16 horas ago
Realizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias A12 horas ago
Anticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B17 horas ago
Intentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo18 horas ago
La semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Noticias B14 horas ago
Mató al volante y ahora lo investigan por un abuso sexual
-
Noticias B16 horas ago
Zona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Destacada B5 horas ago
Galo Ochoa fue encontrado sin vida en su casa cuando iban a detenerlo