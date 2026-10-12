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Médicos del PAMI anuncian un paro de 96 horas desde este martes
La medida de fuerza será desde este martes hasta el viernes.
Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI llevarán a cabo desde este martes 13 de octubre un paro nacional de 96 horas, que se extenderá hasta el viernes 16 de octubre, luego de varios meses de reclamar un significativo retraso en sus ingresos y los altos costos de los materiales utilizados en consultorios.
La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país, una situación que dependerá de la adhesión de cada prestador.
La protesta responde al reclamo por una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales. En ese sentido, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000.
Qué servicios no se prestarán durante los cuatro días de paro:
- No se realizarán consultas de rutina.
- No se atenderán los turnos previamente programados.
- Tampoco se efectuarán derivaciones a especialistas ni transcripciones de recetas habituales, dos prestaciones que forman parte del seguimiento médico de los afiliados.
Los únicos servicios que permanecerán garantizados serán:
- Las guardias mínimas.
- La emisión de recetas consideradas de urgencia médica.
Fuente: Agencia DIB
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