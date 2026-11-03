El Municipio sumó clubes, instituciones y empresas para responder ante futuras emergencias

El Municipio firmó nuevos convenios de colaboración con clubes, instituciones de la sociedad civil y empresas privadas para fortalecer la respuesta ante futuras emergencias, en el marco del Plan Integral de Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias.

El acto se realizó en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el intendente Federico Susbielles, acompañado por funcionarios, representantes de las fuerzas de seguridad, organismos nacionales y distintas entidades de la ciudad.

Los acuerdos permitirán incorporar a las instituciones a la red operativa municipal, con funciones específicas ante las situaciones de contingencia. Entre ellas se encuentran la habilitación de centros de evacuados, puntos de encuentro seguro, espacios para recibir y distribuir insumos, lugares destinados a la elaboración de alimentos y servicios de transporte.

"En 15 meses nos tocó atravesar dos catástrofes, las dos más importantes de la historia de la ciudad, y nos tocó atravesarlas a todos como comunidad", señaló Susbielles en la ceremonia.

El jefe comunal recordó especialmente la respuesta de las instituciones durante la inundación, que, según indicó, afectó al 90% del territorio bahiense y a casi 290.000 personas.

En ese sentido, sostuvo que "transformar esa respuesta en protocolo, en un Plan Integral de Gestión de Riesgo, formalizando esos vínculos con las instituciones para que puedan articular la logística con nuestras empresas y definir roles ante cada situación era muy necesario de cara a futuro".

Por su parte, el director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, destacó el aprendizaje que dejaron las emergencias, mientras que el director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, agradeció el compromiso de todas las organizaciones participantes.

"Esto es una de las partes que contempla el plan, de tener hoy el acompañamiento de las instituciones, para que los vecinos de Bahía Blanca se puedan sentir seguros de tener los lugares adecuados como centros de evacuados y como puntos de encuentro", dijo Sepúlveda.

Entre las instituciones que funcionarán como centros de evacuados se encuentran Calle Belén, el Centro Comunitario San Ignacio de Loyola, los clubes Liniers, Olimpo, Sportivo Noroeste y Tiro Federal, la Sociedad de Fomento Maldonado, el Parador Papa Francisco y el Punto Inclusivo Vínculo con Animales.

También se incorporaron los clubes Pacífico de Cabildo y General Cerri, que tendrán una doble función: centros de evacuados y puntos de encuentro seguro.

En tanto, los nuevos puntos de encuentro seguro serán el Club La Falda, Complejo Santo, Casa de Encuentro Comunitario Natán III, Centro de Salud Leonor Capelli de Ingeniero White, CIC Spurr, Ferrowhite Museo, la terminal de ómnibus San Francisco de Asís y el Polideportivo Norte.

Por otra parte, el Club Villa Mitre estará destinado a la recepción y distribución de insumos, mientras que La Armonía, El Danubio y La Esperanza colaborarán con la elaboración de alimentos para asistir a las personas afectadas.

En materia de logística y transporte, se sumaron Sapem Bahía Transporte, San Gabriel, Vía 51, Rastreador Fournier y Lemos y Rodríguez SA, que aportarán recursos para facilitar los operativos de emergencia.

Durante la ceremonia también se reconoció a las instituciones que participaron en las tareas de asistencia y recuperación durante las catástrofes que afectaron a Bahía en los últimos años.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es consolidar una red de trabajo coordinada entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado, con responsabilidades previamente definidas para actuar de manera más rápida y organizada ante situaciones de riesgo.