Colapinto habló tras la sanción que lo dejó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Franco Colapinto vivió un domingo de sensaciones encontradas en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Después de una destacada actuación que lo había llevado a terminar octavo y regresar a la zona de puntos, una sanción de 10 segundos por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla lo hizo caer hasta el 15° lugar.

El piloto argentino se mostró decepcionado por el desenlace de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque asumió su responsabilidad por la infracción que terminó arruinando una jornada que parecía marcar su recuperación., "Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado", expresó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

El corredor de 23 años también pidió disculpas a los integrantes de la escudería por lo sucedido. "Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche", reconoció.

La sanción llegó después de una investigación de los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quienes determinaron que el argentino no había disminuido suficientemente la velocidad en un sector señalizado con bandera amarilla, donde había restos desprendidos de otro monoplaza.

Más allá del castigo, Colapinto dejó una imagen positiva durante buena parte de la competencia. Había largado desde el undécimo puesto y consiguió avanzar cuatro posiciones en los primeros metros, antes de sostener un ritmo competitivo con neumáticos medios y blandos.

Además, después de su única parada en boxes, logró superar a su compañero Pierre Gasly, quien también recibió una penalización por una infracción bajo doble bandera amarilla.

El argentino destacó especialmente el desempeño colectivo de Alpine, que consiguió mantenerse en la pelea pese a las interrupciones de la carrera y las dificultades que venía atravesando en las últimas fechas.

Según explicó, el equipo administró correctamente las distintas neutralizaciones y tomó buenas decisiones estratégicas, aunque finalmente no pudo quedarse con los puntos que había conseguido en la pista.

La penalización también le significó a Colapinto sumar un punto en su superlicencia, con lo que acumula cinco durante los últimos doce meses.

Tal como publica Infobae, después de cuatro abandonos en las cinco competencias anteriores, el rendimiento en México dejó señales alentadoras, aunque sin la recompensa esperada en el campeonato.

Ahora, el próximo desafío será el Gran Premio de San Pablo, donde el argentino buscará dejar atrás la frustración y volver a meterse entre los diez mejores, esta vez con el respaldo de miles de compatriotas que viajarán a Brasil para alentarlo.