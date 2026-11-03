Deportes
Midgets: fijan precio de las entradas para la próxima temporada del Estival
Las autoridades dieron a conocer los valores de los tickets para el certamen que comienza el 20 de noviembre. La general costará 15 mil pesos.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Club Midgistas del Sur confirmó los precios de las entradas para el Campeonato Estival de Midgets 2026/27, que comenzará el viernes 20 de noviembre en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana y contará con un total de 16 fechas.
Según informó la institución, la entrada general tendrá un valor de $15.000, mientras que los menores y jubilados abonarán $7.000. En tanto, los socios con la cuota al día podrán ingresar gratuitamente al predio y tampoco deberán pagar estacionamiento.
Para quienes prefieran ubicarse en las plateas, el costo será de $20.000 para el público general y de $10.000 para los asociados. Además, se ofrecerán abonos para las 16 fechas del campeonato, con valores de $250.000 para no socios y $125.000 para socios.
Por su parte, el ingreso al sector de boxes costará $40.000 para el público general y $25.000 para los socios.
En cuanto al estacionamiento, se estableció una tarifa de $10.000 para automóviles y de $25.000 para camiones y casillas.
Desde la entidad aclararon que las entradas se venderán exclusivamente en las boleterías del circuito y que el único medio de pago habilitado será efectivo.
El nuevo campeonato tendrá importantes modificaciones en su formato deportivo. La etapa regular se desarrollará durante las primeras diez fechas y los doce mejores pilotos accederán a los playoffs, que se disputarán mediante un sistema de eliminación progresiva hasta llegar a una definición entre cuatro protagonistas.
Antes del inicio de la competencia, el domingo 15 de noviembre se realizará la presentación oficial de la temporada en las instalaciones del club, donde también habrá pruebas libres para los pilotos.
De esta manera, el Midget bahiense comienza a palpitar una nueva temporada, con cambios en el sistema de competencia y los valores de las localidades ya establecidos para los aficionados.
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