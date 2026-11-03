Cómo le fue al argentino que buscaba ser electo alcalde en una ciudad de Florida

El argentino Alberto Zaltzberg, que buscaba convertirse en alcalde de Aventura, una ciudad ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, en Florida, sufrió una amplia derrota frente al actual jefe comunal, Howard Weinberg, en las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos.

Según los resultados difundidos con siete de los ocho distritos electorales escrutados, Weinberg obtenía el 78,96% de los votos, equivalente a 9.786 sufragios, mientras que Zaltzberg alcanzaba el 21,04%, con 2.608 adhesiones.

De esta manera, el alcalde aventajaba al candidato argentino por 7.178 votos, con una diferencia de casi 58 puntos porcentuales. Al momento de difundirse estos datos, todavía restaba contabilizar uno de los ocho distritos.

Zaltzberg, de 51 años, nació en Buenos Aires y vivió en el barrio de Villa del Parque antes de radicarse en Estados Unidos hace más de dos décadas. Es especialista en marketing digital y corredor inmobiliario, y desde hace 15 años reside en Aventura.

La ciudad tiene unos 40.000 habitantes y es especialmente conocida entre los turistas argentinos por el Aventura Mall, considerado el centro comercial más grande de Florida y uno de los mayores de Estados Unidos.

Zaltzberg está afiliado al Partido Republicano, aunque las elecciones municipales de Aventura son no partidarias. Su campaña se desarrolló principalmente a través de las redes sociales, con herramientas de inteligencia artificial y bajo el lema "Make Aventura Great Again", inspirado en la consigna política de Donald Trump.

Durante la campaña, el argentino planteó como principales objetivos mejorar la comunicación del gobierno municipal con los vecinos, revisar el gasto público y promover una mayor participación ciudadana en las decisiones locales.

En declaraciones al diario argentino, también se refirió a las políticas migratorias de Trump y sostuvo que, si bien comparte algunos principios del mandatario, considera que podrían evitarse determinadas confrontaciones.

Zaltzberg ya había intentado acceder al gobierno municipal en dos elecciones anteriores, cuando se presentó como candidato a comisionado, sin conseguir los votos necesarios.

Por su parte, Weinberg llegó a la alcaldía en 2022 y buscaba renovar su mandato. Anteriormente había integrado durante ocho años la Comisión Municipal de Aventura, órgano de gobierno compuesto por el alcalde y seis comisionados. Florida Politics+2

Los resultados parciales de este martes muestran una amplia ventaja del actual alcalde y dejan a Zaltzberg lejos de alcanzar el cargo que buscaba ocupar.

Con información de La Nación / LB24