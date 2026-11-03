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Martes de alerta amarilla: advierten por tormentas que podrían ser fuertes
El meteorólogo de La Brújula 24 anticipó una jornada de mucha inestabilidad, con lluvias y chaparrones que se intensificarán durante la tarde. El miércoles mejorarán las condiciones.
Bahía Blanca y buena parte de la región tendrán este martes una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla y se espera que los fenómenos más importantes se desarrollen durante la tarde.
Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien advirtió que las condiciones se irán complicando con el correr de las horas y no descartó la posibilidad de tormentas fuertes en la ciudad.
"Hoy tenemos una jornada complicada en Bahía. Vamos a estar con condiciones de tiempo inestable durante gran parte del día, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad", explicó en su habitual reporte para la radio.
Según detalló, las primeras precipitaciones comenzarán durante la mañana, inicialmente con fenómenos aislados y puntuales. Sin embargo, el escenario cambiará progresivamente hacia la tarde, cuando las tormentas podrían adquirir mayor intensidad y extenderse a distintos sectores.
"Con el correr del día, las condiciones se van tornando cada vez más inestables, potenciándose la posibilidad de alguna tormenta un poco más fuerte", señaló.
El especialista aclaró que, si bien los fenómenos más importantes están previstos para zonas ubicadas al norte de Bahía Blanca, la ciudad se encuentra dentro del área donde podría desarrollarse alguna tormenta de consideración.
La advertencia también alcanza a distintas localidades de la región, entre ellas Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde se esperan condiciones similares de inestabilidad.
"Durante la mañana tendremos fenómenos más dispersos, más aislados, lo cual no implica que no pueda haber algún evento fuerte. En cambio, en horas de la tarde se pueden generalizar esos eventos más fuertes", precisó De Benedictis.
En cuanto a las temperaturas, el martes tendrá cielo cubierto y poca amplitud térmica, con una máxima que se ubicará entre los 19°C y 20°C.
La buena noticia llegará el miércoles, cuando se espera una mejora sustancial de las condiciones meteorológicas en Bahía Blanca y toda la región.
Para esa jornada, De Benedictis anticipó cielo parcialmente nublado a algo nublado, con temperaturas mínimas de entre 11°C y 12°C y máximas que alcanzarán los 21°C o 22°C.
"Rápidamente se recuperan las temperaturas y se recupera la estabilidad, pero hacemos mucho hincapié en lo de hoy, porque es un día muy inestable, con posibilidad de tormentas ya desde la mañana", remarcó.
Finalmente, el meteorólogo insistió en la importancia de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones durante este martes, teniendo en cuenta la alerta amarilla vigente del SMN y la posibilidad de que las tormentas se intensifiquen durante la segunda mitad del día.
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