Deportes
De Bahía a la Selección: Daiana consiguió la silla que necesitaba para seguir jugando
La campaña solidaria organizada por DUBa superó las expectativas y permitió adquirir otros elementos para sus deportistas.
La historia de Daiana Alfaro tuvo el final que tanto esperaba. La basquetbolista bahiense, integrante de la Selección argentina femenina de básquet en silla de ruedas, consiguió el equipamiento deportivo que necesitaba gracias a la solidaridad de la comunidad.
La noticia fue confirmada este martes por Discapacitados Unidos Bahienses (DUBa), la institución donde juega Daiana, que celebró el resultado de una campaña solidaria que terminó superando todas las expectativas.
En julio, La Brújula 24 había contado la historia de la deportista, quien había logrado ser convocada a la Selección argentina, aunque necesitaba una nueva silla para afrontar las competencias nacionales e internacionales.
La joven utilizaba un equipamiento antiguo y pesado que no reunía las condiciones necesarias para ese nivel de exigencia. Una silla nueva, fabricada a medida, tenía un costo estimado de entre 5 y 8 millones de pesos, una cifra difícil de afrontar para la institución.
Por ese motivo, DUBa había organizado una rifa solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para completar la compra.
"¡Gracias, Bahía Blanca! Daiana consiguió la silla de ruedas para seguir jugando", celebró DUBa en una publicación en sus redes sociales.
La entidad explicó que el bono contribución superó ampliamente las expectativas iniciales y permitió ampliar el alcance de la campaña.
Con el dinero reunido, DUBa pudo adquirir dos sillas de ruedas para su equipo de básquet adaptado, además de una rampa canaleta para la práctica de boccia, que será utilizada por Santiago Farías y otros deportistas que necesiten ese equipamiento.
De esta manera, una iniciativa que inicialmente buscaba resolver la necesidad de una sola jugadora terminó beneficiando a varios integrantes de la institución. "Seguimos creciendo y es gracias a todas y todos los bahienses que apoyan a esta institución", indicaron desde DUBa, que destacó especialmente el acompañamiento de quienes participaron de la campaña.
Alfaro es la única mujer del plantel de DUBa que compite en la Primera División de la Liga Nacional de básquet en silla de ruedas. Su convocatoria a la Selección representa un paso fundamental en su carrera, pero también puso en evidencia las dificultades económicas para acceder al equipamiento necesario.
Ahora, con su nueva silla deportiva, Daiana podrá continuar compitiendo en mejores condiciones y representando a Bahía Blanca con la camiseta argentina, mientras que la solidaridad de la ciudad deja nuevos recursos para el desarrollo del deporte adaptado.
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