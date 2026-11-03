Posible fin de una era: Mirtha Legrand podría ser reemplazada por una figura en El Trece

El futuro de Mirtha Legrand en la televisión argentina volvió a generar incertidumbre luego de que trascendiera que El Trece estaría preparando un importante cambio en su programación para 2027, que incluiría el reemplazo de la histórica conductora por Moria Casán.

La información fue revelada por el periodista Adrián Pallares durante el programa Intrusos, de América TV, donde aseguró que las autoridades del canal evalúan mantener el tradicional formato de cenas con invitados, aunque con una nueva figura al frente.

"La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", adelantó Pallares.

El periodista también descartó que Juana Viale, quien actualmente reemplaza a su abuela, sea la encargada de continuar con el ciclo durante la próxima temporada.

"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", aseguró.

Según explicó, la intención sería que la One se hiciera cargo de las tradicionales cenas o de una propuesta televisiva de características similares, aprovechando su personalidad y su extensa trayectoria en el espectáculo.

"Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya", agregó Pallares.

Las versiones sobre una posible salida de Mirtha Legrand aparecen después de los problemas de salud que atravesó durante los últimos meses y que la mantuvieron alejada de la pantalla.

La conductora, de 99 años, fue internada en septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. Luego de recibir el alta médica, debió regresar al centro asistencial por una neumopatía que requirió nuevos estudios y tratamiento.

Finalmente, el 6 de octubre recibió el alta después de una evolución favorable y continuó su recuperación en su domicilio, mientras su nieta Juana Viale quedó a cargo de la conducción de sus programas.

El último fin de semana, Mirtha reapareció públicamente durante el festejo de cumpleaños de su hija Marcela Tinayre, en lo que fue una de sus primeras salidas después de la internación.

Por el momento, El Trece no confirmó oficialmente la salida de Legrand ni la incorporación de Moria Casán, por lo que las versiones forman parte de las negociaciones y definiciones que se estarían desarrollando de cara al próximo año.

De concretarse, significaría un cambio histórico para la televisión argentina, con el posible cierre de una etapa encabezada por una de las conductoras más emblemáticas del país.