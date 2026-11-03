El conmovedor mensaje de Messi por la muerte de un futbolista en España

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y Lionel Messi se sumó este martes a las muestras de dolor con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el capitán de la Selección argentina en su cuenta de Instagram.

Tal como publica Tn, el delantero del Tenerife falleció este martes, luego de sufrir un grave accidente durante el partido que su equipo disputaba el lunes frente al Andorra, por la segunda división del fútbol español.

El episodio ocurrió cuando De Miguel fue a disputar una pelota dividida y chocó violentamente con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido a cortar la jugada. El impacto dejó al atacante inconsciente sobre el campo de juego y obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos.

Los profesionales lograron reanimarlo y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, su estado de salud empeoró durante las horas siguientes y finalmente se confirmó su fallecimiento.

El árbitro decidió suspender el encuentro tras el accidente, mientras que los hinchas presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López despidieron al futbolista con un aplauso cuando era retirado en ambulancia.

La noticia fue confirmada por el Tenerife mediante un comunicado en el que expresó su profundo pesar. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", manifestó la institución española al anunciar la muerte del delantero.

Además de Messi, Nico Paz, futbolista de la Selección argentina surgido de las divisiones inferiores del Tenerife, también compartió un mensaje de despedida. "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", publicó.

De Miguel había llegado al Tenerife en julio de 2025, luego de destacarse en el Castellón, donde fue una de las figuras del ascenso. Durante su primera temporada en el conjunto de las Islas Canarias convirtió 11 goles y se transformó en una pieza importante del equipo.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de solidaridad de clubes, jugadores y dirigentes del fútbol internacional, mientras que la familia solicitó respeto por su privacidad en medio del dolor.