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Buscan a un joven de 29 años que está desaparecido desde el sábado
Se trata de Braian Nicolás Villegas, quien se ausentó de su domicilio de calle Terrada al 2900. Su abuela había denunciado inicialmente la desaparición de su hija y su nieto, pero la mujer fue localizada.
La Policía busca a Braian Nicolás Villegas, un joven de 29 años del que no se tienen noticias desde el sábado por la noche, cuando se ausentó de su domicilio ubicado en Terrada al 2900.
Según informaron desde la Comisaría Séptima a La Brújula 24, la denuncia fue presentada por su abuela, quien inicialmente había advertido sobre la desaparición de dos familiares: una hija y su nieto.
Sin embargo, la mujer fue localizada posteriormente en el barrio Tierras Argentinas, por lo que ahora la búsqueda se concentra en Villegas, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
De acuerdo con la descripción difundida por la Policía, el joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y cabello corto, oscuro y ondulado.
Como característica particular, tiene un tatuaje con el nombre "Cecilia" en el pecho, un detalle que podría resultar útil para identificarlo.
La causa fue caratulada como averiguación de paradero. Quienes puedan aportar información sobre su ubicación deben comunicarse con la Seccional Séptima al teléfono 291-4806713.
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