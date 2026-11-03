Conmoción en el fútbol español: murió un jugador tras un violento choque con un arquero

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes luego de sufrir un violento choque con el arquero del Andorra durante un partido correspondiente a la Segunda División.

El trágico episodio ocurrió el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el encuentro estaba en tiempo de descuento y ambos equipos empataban 2-2.

En una jugada de contraataque, De Miguel fue a buscar una pelota larga, mientras que el arquero visitante, Jesús Owono, salió de su área para intentar despejarla. El guardameta impactó con su rodilla contra el pecho del delantero, que cayó desplomado sobre el césped y quedó inconsciente.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

La gravedad de la situación provocó la inmediata intervención de los servicios médicos, que realizaron maniobras de reanimación luego de que el futbolista sufriera un paro cardiorrespiratorio.

El jugador fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva. Aunque inicialmente se informó que estaba estable dentro de su gravedad, durante la madrugada del martes su cuadro neurológico empeoró considerablemente.

Finalmente, el Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana, mediante un comunicado oficial que generó una profunda conmoción en el fútbol español.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", expresó la institución al anunciar la muerte del delantero.

El club también manifestó que no existen palabras capaces de aliviar la tristeza por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del futbolista.

Por su parte, la familia agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el momento del accidente y pidió respeto por su privacidad.

El partido había sido suspendido por el árbitro después de la grave lesión, mientras que el arquero Owono fue expulsado por la acción que terminó desencadenando la tragedia.