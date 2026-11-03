"Uber infiel": lo detienen luego de que se fuera con la mercadería de un cliente

Un joven de 26 años fue detenido en Punta Alta acusado de haber sustraído mercadería valuada en alrededor de $1 millón luego de retirarse con los productos que una persona había cargado en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber.

El episodio ocurrió durante la tarde del 29 de octubre en la cuadra del 300 de Parera, en el barrio Villa Mitre y la víctima denunció que había solicitado un vehículo mediante la aplicación para trasladar mercadería y que, una vez que terminó de cargar los productos, el conductor se retiró del lugar con todos los elementos a bordo.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo de Comisaría Cuarta inició una investigación que incluyó la toma de testimonios y el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Luigi 2 de Punta Alta. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4.

Durante el operativo fue detenido Juan Manuel Valenzuela, de 26 años, y los efectivos secuestraron lo sustraído: 38 bolsas de café, 100 vasos blancos, 100 tapas negras, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión de pistacho.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 4, en el marco de una causa por hurto. La policía no descarta que esté involucrado en otros hechos similares.