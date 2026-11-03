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"Uber infiel": lo detienen luego de que se fuera con la mercadería de un cliente
Se dio a la fuga con elementos valorados en un millón de pesos.
Un joven de 26 años fue detenido en Punta Alta acusado de haber sustraído mercadería valuada en alrededor de $1 millón luego de retirarse con los productos que una persona había cargado en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber.
El episodio ocurrió durante la tarde del 29 de octubre en la cuadra del 300 de Parera, en el barrio Villa Mitre y la víctima denunció que había solicitado un vehículo mediante la aplicación para trasladar mercadería y que, una vez que terminó de cargar los productos, el conductor se retiró del lugar con todos los elementos a bordo.
A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo de Comisaría Cuarta inició una investigación que incluyó la toma de testimonios y el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona.
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Luigi 2 de Punta Alta. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4.
Durante el operativo fue detenido Juan Manuel Valenzuela, de 26 años, y los efectivos secuestraron lo sustraído: 38 bolsas de café, 100 vasos blancos, 100 tapas negras, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión de pistacho.
El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 4, en el marco de una causa por hurto. La policía no descarta que esté involucrado en otros hechos similares.
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