Entre 50 y 60 jóvenes atacaron a mujeres trans en Buenos Aires

Un grupo de entre 50 y 60 jóvenes atacó a golpes a mujeres trans que trabajan en los Bosques de Palermo en Buenos Aires durante la madrugada del lunes. Los agresores filmaron la secuencia y luego difundieron los videos en redes sociales con mensajes discriminatorios y burlas.

Según reconstruyeron las víctimas, la mayoría de los atacantes circulaba en bicicleta y las rodeó mientras se encontraban sobre una de las calles internas del parque. Durante la agresión utilizaron palos, conos y escobas.

La secuencia había comenzado durante la noche del domingo con provocaciones y burlas. Después de una primera confrontación, los jóvenes regresaron y protagonizaron el ataque, que quedó registrado en distintos videos.

Las imágenes fueron publicadas en Instagram y TikTok bajo la consigna “A correr a los trabas”, acompañadas por emojis de risa. De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad citadas por TN, hasta este martes no se había presentado una denuncia penal, aunque la fiscalía podría intervenir de oficio ante la difusión del material.

El episodio generó un fuerte repudio de organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTIQ+ y también de distintas artistas. Lali Espósito cuestionó la reacción pública y sostuvo: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis”.

María Becerra también se expresó en sus redes sociales. “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho”, afirmó. Además, reclamó mayor acompañamiento social y recordó que el próximo 7 de noviembre se realizará la Marcha del Orgullo.

Emilia Mernes, por su parte, manifestó: “No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”, y advirtió que ninguna identidad debe convertirse en motivo para ejercer violencia.

Con información de TN