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El joven apuñalado por su primo está grave en terapia intensiva
La víctima, de 19 años, ingresó al Hospital Municipal con una severa descompensación. Una de las heridas le provocó un neumotórax.
El joven de 19 años que fue apuñalado por su primo durante una pelea ocurrida este lunes permanece internado en terapia intensiva del Hospital Municipal, después de sufrir varias heridas de arma blanca, una de las cuales le provocó una lesión en un pulmón.
Según pudo saber La Brújula 24 a través de fuentes hospitalarias, Agustín Silva ingresó al centro asistencial con una grave descompensación, por lo que los médicos debieron realizar maniobras de reanimación para estabilizarlo.
La víctima presentaba heridas de arma blanca en la espalda y el brazo izquierdo. Uno de los puntazos le provocó un neumotórax, una complicación que se produce cuando ingresa aire en el espacio que rodea al pulmón y puede causar su colapso parcial o total.
Los profesionales realizaron las suturas correspondientes y lograron estabilizar al paciente, quien actualmente continúa bajo cuidados intensivos.
El violento episodio ocurrió durante la tarde del lunes en la intersección de Pacífico y Patricios, donde se produjo un enfrentamiento entre dos jóvenes que, según la información policial, son primos. Por el hecho fue detenido Facundo Silva, también de 19 años, quien fue señalado como el presunto autor del ataque.
En el procedimiento intervino personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Quinta. Los efectivos encontraron manchas de sangre en las zapatillas del sospechoso, mientras que el arma blanca utilizada en la agresión quedó en el lugar del hecho.
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