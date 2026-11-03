Deportes
Cuándo juegan: Boca, Argentinos y Central definen al campeón de la tabla anual
La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de partidos de la última fecha, que tendrá una definición apasionante.
La Liga Profesional comunicó el cronograma de partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura. Se trata de una jornada especial, ya que se definirá el campeón de la tabla anual 2026. Hay tres equipos que llegan con chances: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
Los tres partidos decisivos se disputarán al mismo tiempo: el sábado 7 de noviembre desde las 17.30.
Boca recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera, Rosario Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors jugará en La Paternal ante Huracán.
A su vez, faltan definirse los últimos clasificados a los playoffs en cada zona, con tres puestos por definir en la zona A y otros dos en la zona B.
Esta fecha tendrá la particularidad de que estará marcada por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.
Todos los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B)
19.15 Gimnasia de La Plata – Belgrano (Zona B)
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B)
19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)
19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Unión – Vélez (Zona A)
Los tres encuentros a las 19, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal)
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)
17.30 Argentinos Juniors – Huracán (Zona B)
17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)
*Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).
Domingo 8 de noviembre
17.00 Central Córdoba – Lanús (Zona A)
19.30 Instituto – Newell’s (Zona A)
Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo condenó al descenso
Estados Unidos vota en unas elecciones clave para el futuro político de Trump
Cuándo juegan: Boca, Argentinos y Central definen al campeón de la tabla anual
Midgets: fijan precio de las entradas para la próxima temporada del Estival
El consejo para limpiar una olla con salsa pegada sin rayarla ni dañarla
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Anuncian hasta 60 horas sin agua en un amplio sector de Bahía
-
Noticias B17 horas ago
Los bancos estarán seis días sin atención presencial: qué pasará con cajeros y transferencias
-
Noticias A13 horas ago
Apuñaló a su primo y quedó detenido
-
Noticias B16 horas ago
Se quedó dormido, chocó a dos vehículos estacionados y volcó en pleno centro
-
Noticias B20 horas ago
El profesor bahiense que guarda en estampillas y billetes pequeñas piezas de la historia del mundo
-
Uncategorized12 horas ago
Alerta amarilla por tormentas para el martes: cuándo se espera el período de mayor inestabilidad
-
Noticias B22 horas ago
La prueba que llegó tarde y permitió detener nuevamente al acusado de balear al sindicalista
-
Espectáculos20 horas ago
La boda de Lali y Pedro: quién los casó y qué famosos fueron invitados