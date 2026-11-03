EE.UU. cuenta los votos: primeros resultados muestran señales positivas para la oposición

El conteo de los votos en las elecciones de medio término en Estados Unidos se extenderá hasta la madrugada del miércoles, aunque los primeros resultados mostraban señales positivas para los demócratas en la disputa por el control del Congreso, lo que se traduce en una derrota electoral para el presidente Donald Trump.

Los estadounidenses votaron este martes para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes, en un proceso clave para Trump, que podría quedarse sin el respaldo del Congreso si alguna de las cámaras (o ambas) quedan en manos de la oposición.

A medianoche (hora de Argentina) ya habían cerrado la mayoría de los centros electorales y el conteo mostraba señales positivas para los demócratas, como la victoria de su candidato al Senado en Carolina del Norte, donde el exgobernador Roy Cooper venció al republicano Michael Whatley.

Los demócratas necesitan tres victorias más como esa para hacerse con el control de la Cámara Alta estadounidense. A medianoche, el conteo preliminar había asignado 45 senadores a los demócratas y 36 a los republicanos.

En tanto, en la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan ganar tres asientos que están ahora en manos republicanas para obtener la mayoría de 218 legisladores y así controlar las dos cámaras. El conteo preliminar hasta la medianoche iba 101 a 55 a favor de los demócratas.

La competencia reñida en algunos distritos y estados puede hacer que no se conozca el ganador hasta bien entrado este miércoles e, incluso, algún tiempo después.