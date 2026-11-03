Pelea de "trapitos": cuatro menores detenidos por atacar a dos hombres con un cuchillo

Una pelea entre cuidacoches terminó con cuatro menores detenidos y un hombre herido durante la noche del lunes, en la intersección de Brown y México. El enfrentamiento habría sido consecuencia de una disputa de vieja data por la ocupación de una esquina para realizar tareas de cuidado de vehículos.

Los implicados son cuatro adolescentes de 14, 16, 16 y 17 años, quienes fueron interceptados por efectivos de la Policía Local, con apoyo de personal de la Comisaría Cuarta, luego de agredir a dos hombres de 23 y 43 años. De acuerdo con la información policial, los menores habrían atacado a las víctimas a golpes y con un arma blanca, provocándole a uno de los hombres un corte en la zona de la ceja.

Además, durante la huida, uno de los adolescentes rompió el vidrio de la puerta de acceso a la Subsecretaría de Seguridad. En el operativo, los efectivos lograron secuestrar un arma blanca que habría sido utilizada durante el enfrentamiento. Finalmente, los "trapitos" fueron trasladados a la seccional, con intervención de la Fiscalía de Menores, mientras se investigan las circunstancias del episodio.