La primera sin Messi: las sorpresas de Scaloni para los amistosos de noviembre

Lionel Scaloni confirmó este martes la lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos de noviembre, en una nómina que marca el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado nacional: será la primera convocatoria sin Lionel Messi tras su despedida del equipo en octubre.

Según informó TyC Sports, una de las principales sorpresas es la inclusión de Aaron Anselmino, el defensor surgido de Boca que tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta albiceleste.

También se destaca el regreso de Gonzalo Montiel, integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, y de Mariano Troilo, otro de los futbolistas que vuelve a estar bajo las órdenes del entrenador.

Entre las ausencias más importantes aparecen Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, dos jugadores que fueron habituales en las convocatorias del cuerpo técnico durante los últimos años.

En cambio, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez forman parte de la nómina, que también incluye a varios jóvenes que buscan consolidarse en el seleccionado.

Entre ellos aparecen Franco Mastantuono, Nico Paz, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, en una convocatoria que combina futbolistas experimentados con nuevas alternativas.

Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el martes 17 jugará ante Costa Rica en Córdoba. Serán los últimos compromisos internacionales del equipo en 2026.

La doble fecha FIFA permitirá a Scaloni continuar evaluando variantes y comenzar a definir el funcionamiento de un seleccionado que afronta el desafío de reorganizarse sin su histórico capitán.

La lista completa de convocados es la siguiente: