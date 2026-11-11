Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina

El gobierno de Irán declaró este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas, en respuesta a una medida similar adoptada meses atrás por la administración de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria iraní.

Según publicó Infobae, la decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que calificó la postura argentina como un "acto hostil" y justificó la nueva disposición mediante el principio de reciprocidad.

En el comunicado, las autoridades iraníes señalaron que su legislación contempla medidas contra aquellos países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Además, Teherán lanzó una advertencia directa: "El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto", aunque no precisó qué acciones adicionales podría adoptar.

El conflicto se originó cuando el gobierno de Milei resolvió incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní a su listado de organizaciones terroristas. En aquella oportunidad, la Casa Rosada argumentó que existían informes oficiales sobre actividades ilícitas internacionales y hechos de terrorismo cometidos en territorio argentino.

La decisión estuvo vinculada con los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en Buenos Aires en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994. Ambos ataques fueron atribuidos a Irán y a la organización Hezbollah y continúan impunes.

La declaración iraní alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, pero no incluye al Ejército.

La medida se suma a otras decisiones recientes de Teherán contra fuerzas militares extranjeras. A comienzos de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Fuerza Aérea británicas, mientras que calificó al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, conocido como MI6, como un "grupo hostil".

El enfrentamiento diplomático se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre Irán y países occidentales. Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas en 2019, mientras que la Unión Europea adoptó una decisión similar en enero de 2026.