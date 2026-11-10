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Cómo funcionarán los servicios este miércoles por el feriado provincial

Horarios de los colectivos, el hospital y el cementerio.

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Este miércoles 11 de noviembre es feriado provincial debido a la visita a nuestro país del papa León XIV, y así funcionarán los distintos servicios de la ciudad:

Transporte público
Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos
Actividad normal.

Hospital Municipal
De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago
En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales
Sin atención al público.

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