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Cómo funcionarán los servicios este miércoles por el feriado provincial
Horarios de los colectivos, el hospital y el cementerio.
Este miércoles 11 de noviembre es feriado provincial debido a la visita a nuestro país del papa León XIV, y así funcionarán los distintos servicios de la ciudad:
Transporte público
Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
Actividad normal.
Hospital Municipal
De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago
En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.
Cómo funcionarán los servicios este miércoles por el feriado provincial
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