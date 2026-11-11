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Dolor en el mundo del fútbol: murió Carlos Babington
Tenía 77 años y fue una de las figuras del histórico equipo que se consagró campeón con Huracán en 1973 bajo la conducción de César Luis Menotti. También disputó el Mundial de Alemania 1974 y tuvo una extensa trayectoria como entrenador.
El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Babington, quien falleció este miércoles a los 77 años. El exfutbolista, entrenador y dirigente fue uno de los máximos ídolos de Huracán, club en el que dejó una marca importante tanto dentro como fuera de la cancha.
Según informó TyC Sports, el recordado mediocampista ofensivo, conocido como "El Inglés", había debutado profesionalmente en 1969 y fue una de las grandes figuras del equipo de Parque Patricios que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, dirigido por César Luis Menotti.
Aquel plantel, que también contaba con futbolistas como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, quedó en la historia del fútbol argentino por su estilo de juego ofensivo y vistoso.
Su destacado rendimiento lo llevó a integrar la Selección Argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco partidos y convirtió un gol. El equipo nacional quedó eliminado en la segunda fase del certamen.
Después de su primera etapa en Huracán, Babington continuó su carrera en el Wattenscheid de Alemania y regresó al Globo en 1978, donde permaneció hasta 1982. Posteriormente pasó por el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla, en Colombia, donde se retiró en 1983.
Como entrenador comenzó su trayectoria en Platense en 1986 y tuvo cuatro ciclos al frente de Huracán. Consiguió dos ascensos a Primera División con el club, en las temporadas 1989/90 y 1999/00, y también logró subir de categoría con Banfield en 1992/93.
Además, dirigió a Racing, River Plate, León de México y Chacarita, entre otros equipos.
Su relación con Huracán también incluyó una etapa como presidente entre 2006 y 2011, pero su gestión terminó envuelta en un conflicto judicial por una causa de presunta administración fraudulenta. El proceso afectó su vínculo con parte de los hinchas y lo mantuvo alejado del estadio Tomás Adolfo Ducó.
En una entrevista concedida en 2024, Babington había expresado su tristeza por no poder regresar a la cancha y asegurado que esperaba una resolución judicial que le permitiera recuperar su relación con la institución.
Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a uno de los grandes protagonistas de la década del 70 y a una figura estrechamente vinculada con la historia de Huracán.
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