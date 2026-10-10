Tiro Federal goleó 6-0 a Pacífico de Cabildo en el inicio de la fecha 11

Tiro Federal goleó este sábado 6-0 a Pacífico de Cabildo en el Carlos Angelini, en el partido que puso en marcha la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur en la Primera División B.

El Aurivioleta encaminó rápidamente el encuentro. Franco Maximiliano Lefiñir abrió el marcador a los 3 minutos y Gino Carrozzi amplió la diferencia a los 11. Antes del descanso, Agustín Tobías Restiffo convirtió el tercero.

En el complemento, Mariano Damián Mc Coubrey marcó a los 53 minutos, Gino Mateo Pizzorno anotó el quinto a los 71 y Genaro Martín Fraysse cerró la goleada a los 74.

Tabla de posiciones Final extra Playoff Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Olimpo 10 6 3 1 23 6 +17 21 2 Rosario PB 10 5 5 0 14 8 +6 20 3 Tiro Federal 11 5 4 2 26 13 +13 19 4 Comercial 10 4 3 3 13 18 -5 15 5 Pacífico BB 10 2 5 3 8 8 0 11 6 Sansinena 10 2 4 4 13 21 -8 10 7 Pacífico C 11 2 3 6 12 25 -13 9 8 Dublin 10 1 1 8 12 22 -10 4

La actividad del Promocional continuará este domingo, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Olimpo, desde las 11, en el Coloso de Cemento.

También el domingo comenzará la fecha de la Primera División A. Desde las 16, Libertad será local ante Liniers en el Manuel Manzano, mientras que San Francisco recibirá a Villa Mitre en el Gustavo Novoa.

La jornada se completará el lunes. Por la A, Bella Vista enfrentará a Sporting, desde las 16, en La Loma, en un partido que se disputará sin público visitante. Luego, a las 19:30, Huracán recibirá a La Armonía en el Bruno Lentini.

Por la Primera División B, también el lunes jugarán Dublin-Comercial, desde las 11 en Dublin Oficial, y Sansinena-Pacífico de Bahía Blanca, desde las 16 en el Luis Molina. Ambos encuentros se disputarán sin público visitante.