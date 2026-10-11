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Con polémica en el final, Independiente y Talleres empataron sin goles en el Clausura
El Rojo igualó 0-0 con la T en el Mario Alberto Kempes, en un enfrentamiento que terminó con polémica sobre el final tras un gol anulado al elenco de Avellaneda por fuera de juego en una acción previa al tanto.
Talleres e Independiente estaban obligados a ganar para no perder terreno en la Zona A del Torneo Clausura, pero empataron 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes en el marco de la fecha 12, pero con polémica: en el cierre del partido, Nahuel Banegas adelantó a la visita, pero tras una revisión en el VAR, el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto por un fuera de juego previo de Santiago Montiel.
Con este resultado, el Rojo de Avellaneda quedó quinto con 18 puntos, mientras que la T se posicionó en la decimoquinta plaza de la tabla con 9 unidades cosechadas.
Fuente: TyC
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