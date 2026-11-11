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Malvinas: un tribunal internacional decidirá el 28 de noviembre si frena la explotación petrolera
Argentina reclama suspender Sea Lion por riesgos ambientales; Londres cuestiona esa intervención judicial ante próximas perforaciones.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido argentino para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en aguas cercanas a las islas Malvinas.
La fecha fue confirmada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar las audiencias en las que ambos países expusieron sus argumentos. La resolución determinará si las actividades pueden avanzar según el cronograma previsto o si deberán paralizarse mientras continúa el proceso arbitral.
La Argentina solicitó medidas urgentes para impedir nuevas perforaciones, instalaciones de producción y autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa. También reclamó que el Reino Unido deje de obstaculizar sus obligaciones de protección ambiental.
Durante su exposición, la delegación argentina sostuvo que el proyecto representa riesgos importantes para el ecosistema marino. Entre ellos mencionó la construcción de 26 pozos, instalaciones submarinas y posibles derrames de petróleo en una región caracterizada por condiciones meteorológicas extremas.
El asesor Nico Schrijver advirtió que las primeras perforaciones están previstas para el 21 de marzo de 2027, antes de que el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia pueda intervenir.
"Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar", afirmó. Y concluyó: "Si no es ahora, nunca será".
Por su parte, el Reino Unido rechazó los planteos argentinos y argumentó que el conflicto está directamente relacionado con la soberanía de las islas, una cuestión que considera ajena a la competencia del Tribunal del Mar.
La representante británica Sally Langridge pidió expresamente "rechazar la totalidad de las solicitudes de la República Argentina para que se dicten medidas provisionales".
Londres también sostuvo que los riesgos ambientales fueron evaluados y que suspender el proyecto provocaría importantes perjuicios económicos.
El fallo del 28 de noviembre será determinante para establecer si Sea Lion puede continuar avanzando o deberá quedar suspendido hasta que intervenga la instancia arbitral correspondiente.
Con información de Infobae
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