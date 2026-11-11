Tres lugares argentinos incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico

Tres paisajes naturales de la Argentina fueron incorporados a la lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). Se trata del Cerro Aconcagua, en Mendoza; el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, y el Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.

El reconocimiento fue anunciado durante un encuentro internacional realizado en Portugal, luego de las postulaciones presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que destacó el extraordinario valor científico de estos lugares.

Los tres sitios fueron seleccionados porque permiten comprender los procesos naturales que transformaron la superficie terrestre durante millones de años.

El Aconcagua, con sus 6.961 metros de altura, constituye un ejemplo excepcional de la formación de la Cordillera de los Andes. Sus diferentes capas de rocas permiten estudiar cómo el movimiento de las placas tectónicas dio origen a las montañas.

Por su parte, el Campo de Piedra Pómez, ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, presenta un paisaje formado por materiales expulsados durante una erupción volcánica hace aproximadamente 73.000 años.

Con el paso del tiempo, los fuertes vientos moldearon enormes estructuras rocosas, algunas superiores a los 6 metros de altura. Sus características son tan particulares que los científicos utilizan este ambiente para investigar formaciones similares existentes en Marte.

El tercer sitio distinguido es el Complejo Plutónico Fitz Roy, próximo a El Chaltén, en Santa Cruz. Sus imponentes paredes y agujas de granito se originaron a partir del enfriamiento de magma hace unos 16 millones de años. Posteriormente, los movimientos de la corteza terrestre y la erosión provocada por los glaciares modelaron su aspecto actual.

Estas incorporaciones amplían la presencia argentina en el registro internacional. En 2022, el Glaciar Perito Moreno y las Cataratas del Iguazú integraron la selección denominada “Primeros 100 Sitios”.

En 2024 se sumó el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, reconocido por conservar un extraordinario registro fósil del período Triásico, fundamental para comprender el origen de los dinosaurios y los primeros mamíferos.

Con las nuevas distinciones, Argentina alcanza seis lugares reconocidos internacionalmente por su patrimonio geológico, consolidando su relevancia científica mundial.

Con información de La Nación