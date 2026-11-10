La Liga del Sur vuelve este fin de semana: un partido por el descenso y el inicio de los playoffs

Después de un fin de semana sin actividad, la Liga del Sur retomará la competencia con partidos decisivos tanto en Primera División como en el Promocional, con especial atención en el duelo que protagonizarán La Armonía y Sporting por la permanencia.

El encuentro desempate se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 16, en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, y determinará cuál de los dos equipos descenderá directamente al Promocional 2027.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos, la definición será mediante tiros desde el punto penal. El ganador evitará el descenso directo, aunque todavía deberá disputar la Promoción para intentar conservar su lugar en la máxima categoría.

Por otra parte, también comenzarán los playoffs del torneo Oficial, con los cuatro equipos que siguen en carrera por el campeonato.

El sábado, desde las 15, Huracán recibirá a Libertad en el estadio Bruno Lentini, con la ventaja deportiva a favor del conjunto de Ingeniero White, que terminó mejor ubicado en la clasificación.

La otra semifinal se jugará el domingo, a partir de las 16, cuando San Francisco enfrente a Bella Vista en el estadio Gustavo Novoa.

En el Promocional, los dos compromisos se disputarán el sábado 14 de noviembre, desde las 16.

Olimpo, que terminó primero y cuenta con doble chance, será local ante Comercial en el estadio Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal recibirá a Rosario en el Onofre Pirrone.

En los encuentros del Promocional, si hay empate al finalizar el tiempo reglamentario, la definición será por penales.