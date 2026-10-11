Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto

Olimpo consiguió este domingo una importante victoria en Punta Alta al derrotar 2 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, por la 11ª fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur, y estiró su ventaja en lo más alto del Promocional.

El aurinegro se impuso en el Coloso de Cemento gracias a los goles de Ayrton Ithurriague y Felipe Santamarina, en un encuentro que terminó con dos expulsados.

En el conjunto local vio la tarjeta roja Matías Otero, a los 80 minutos, mientras que en el aurinegro fue expulsado Jeremías Quidel, a los 85.

La fecha, que había comenzado el sábado con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo, continuará este domingo con dos encuentros de Primera A. Desde las 16, Libertad recibirá a Liniers en el Manuel Manzano, mientras que San Francisco será local ante Villa Mitre en el Gustavo Novoa.

La programación se completará mañana lunes. Por el Promocional, Dublin recibirá a Comercial desde las 11, en un encuentro sin público visitante. A las 16, Sansinena enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Luis Molina, también sin hinchas visitantes.

En Primera A, Bella Vista jugará ante Sporting desde las 16, en La Loma, con la misma restricción para el público visitante. El cierre de la jornada será a las 19:30, cuando Huracán reciba a La Armonía en el Bruno Lentini.