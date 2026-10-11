Deportes
Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
En el Promocional, el aurinegro se impuso 2 a 0, por la 11ª fecha del Clausura de la Liga del Sur.
Olimpo consiguió este domingo una importante victoria en Punta Alta al derrotar 2 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, por la 11ª fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga del Sur, y estiró su ventaja en lo más alto del Promocional.
El aurinegro se impuso en el Coloso de Cemento gracias a los goles de Ayrton Ithurriague y Felipe Santamarina, en un encuentro que terminó con dos expulsados.
En el conjunto local vio la tarjeta roja Matías Otero, a los 80 minutos, mientras que en el aurinegro fue expulsado Jeremías Quidel, a los 85.
La fecha, que había comenzado el sábado con la goleada de Tiro Federal sobre Pacífico de Cabildo, continuará este domingo con dos encuentros de Primera A. Desde las 16, Libertad recibirá a Liniers en el Manuel Manzano, mientras que San Francisco será local ante Villa Mitre en el Gustavo Novoa.
La programación se completará mañana lunes. Por el Promocional, Dublin recibirá a Comercial desde las 11, en un encuentro sin público visitante. A las 16, Sansinena enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Luis Molina, también sin hinchas visitantes.
En Primera A, Bella Vista jugará ante Sporting desde las 16, en La Loma, con la misma restricción para el público visitante. El cierre de la jornada será a las 19:30, cuando Huracán reciba a La Armonía en el Bruno Lentini.
Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
Tensión en la Terminal: un chofer que debía llevar a egresados dio positivo en alcoholemia
GP de Singapur: Colapinto abandonó la carrera por una falla técnica en su Alpine
El papa León XIV será operado de un pulmón antes de su visita a la Argentina
Violento incidente en un bowling: dañaron una vidriera y un empleado resultó herido
Más Leídas
-
Noticias A20 horas ago
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una joven en pleno centro
-
Destacada C8 horas ago
Dos detenidos por intentar asaltar a una joven con un cuchillo en plena calle
-
Noticias B24 horas ago
Líder masón de visita en Bahía: "La masonería no tiene nada que esconder y tiene mucho para ofrecer""
-
La región20 horas ago
Rescataron a nueve perros durante un allanamiento por maltrato animal en Punta Alta
-
Noticias B20 horas ago
Confirmación del suicidio del femicida de Punta Alta daría por cerrada la causa
-
Noticias B22 horas ago
Arranca en diciembre el proyecto para la reconstrucción del Teatro Municipal
-
Deportes21 horas ago
Tiro Federal goleó 6-0 a Pacífico de Cabildo en el inicio de la fecha 11
-
De Ayer a Hoy20 horas ago
"Pese a todo lo que me tocó atravesar, soy una mujer feliz y afortunada"