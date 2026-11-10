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Un fuerte incendio se desató en un bazar en pleno centro
Hasta el momento no hay informes de personas lesionadas.
Un fuerte incendio se desencadenó la tarde de este martes en un bazar en la primera cuadra de Chiclana, frente a la plaza Rivadavia con columnas de humo que se divisaban desde lejos, así como llamas de fuego que emergían desde la planta alta.
Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas que consumieron la parte alta del local desde cerca de las 18. Defensa Civil reportó dos menores de edad debieron ser atendidos por inhalación de humo y fueron rescatados por los bomberos desde la parte superior del edificio.
De momento solo se reportaban pérdidas materiales y varias dotaciones de bomberos acudieron a atender el incidente, mientras se cortó el tráfico para facilitar las tareas de sofocar las llamas.
Desde la Municipalidad se informó que de manera preventiva se cortó el servicio eléctrico en el cuadrante de las calles O'Higgins, Chiclana, Colón y Drago.
Video: así rescataron los bomberos a dos menores del incendio en el centro
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