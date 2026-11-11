Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

El fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, volvió a poner en primer plano una confesión que el músico había realizado meses atrás sobre el profundo impacto emocional que le provocó la ruptura con Cacho Deicas, su histórico compañero de escenarios.

Camino murió este martes 10 de noviembre, a los 76 años, y su cuerpo fue encontrado en el estudio de grabación del grupo, en Santa Fe. Su partida ocurrió después de un período marcado por conflictos internos, problemas de salud y su alejamiento de la actividad musical.

En septiembre, durante una entrevista con el programa Se Siente Argentina, de la Televisión Pública, había reconocido el sufrimiento que le generó la separación artística.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, expresó.

El conflicto comenzó a principios de 2025, cuando Deicas sufrió un ACV isquémico que requirió dos semanas de internación. Durante su recuperación, Camino decidió mantener las presentaciones programadas, mientras comenzaron a trascender diferencias entre ambos referentes.

La separación se confirmó el 25 de junio de ese año, cuando Deicas anunció públicamente que sus compañeros le habían pedido abandonar la banda. Posteriormente, Los Palmeras oficializaron su desvinculación e incorporaron a Pablo López como cantante principal.

Pese al dolor, Camino defendió la continuidad del conjunto por las aproximadamente 25 familias que dependían de su funcionamiento.

También encontró refugio en sus creencias. “Soy muy creyente y digo que cada cosa pasa por algo, porque Dios tiene una mejor idea para nosotros”, sostuvo durante aquella entrevista.

En febrero de 2026 anunció su retiro definitivo de Los Palmeras, después de más de cinco décadas de trayectoria. La decisión estuvo relacionada con problemas cardíacos, la colocación de stents y episodios de agotamiento físico.

Su muerte cerró una etapa fundamental en la historia de la cumbia santafesina, atravesada en sus últimos tiempos por una ruptura que el propio músico había reconocido como especialmente dolorosa.

Con información de Infobae