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Anuncian un aumento en los precios para sacar el DNI y el pasaporte
Los aumentos para estos documentos serán semestrales.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) estableció este miércoles un nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, contempla una actualización semestral por inflación y rige desde el próximo sábado 21 de noviembre.
El cambio, dispuesto en la Resolución 151/2026 del Renaper, y la Disposición 759/2026 de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicadas en el Boletín Oficial, establece los siguientes montos para los trámites afectados:
- DNI común: $20.000.
- DNI exprés: $52.000.
- DNI al instante: $114.000.
- DNI para extranjeros: $40.000.
- Pasaporte común: $130.000.
- Pasaporte exprés: $260.000.
- Pasaporte al instante: $429.000.
- Pasaporte para extranjeros: $130.000.
Además, la normativa establece que la actualización de los precios se hará con una periodicidad semestral y tomará como referencia directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec desde la última modificación.
Según el propio texto, las nuevas disposiciones rigen formalmente a partir de los 10 días corridos de su publicación —por lo que se aplicará el próximo sábado 21 de noviembre—, plazo establecido para la adecuación técnica y operativa de los registros y las oficinas de atención en todo el territorio nacional.
El nuevo diseño del DNI
Quien no haya renovado su documentación durante los últimos meses se encontrará, en caso de tramitar un nuevo DNI, con una credencial de aspecto renovado. A principios de este año, el Gobierno aprobó distintas modificaciones a las tarjetas, que ahora se fabrican con policarbonato multicapa y un chip sin contacto para proteger los datos personales.
El diseño del anverso tiene ahora la escarapela como marco del retrato y tres estrellas debajo de la imagen, mientras que el Sol de Mayo ocupa una posición central junto a ilustraciones de glaciares, la cordillera, un mapa bicontinental y la bandera nacional.
Por su parte, el reverso muestra el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, las Islas Malvinas y la ballena franca austral. Asimismo, el Renaper incorporó medidas de seguridad avanzadas e identificables a simple vista, como el estampado de superficies táctiles, una ventana transparente y un código QR.
Todos los datos del titular surgen de grabados láser para impedir la alteración de la información original, mientras que el uso de materiales de alta resistencia busca alinear el documento con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional para facilitar el reconocimiento en las fronteras de todo el mundo.
Fuente: La Nación
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