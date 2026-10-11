Deportes
Villa Mitre consiguió un empate clave ante Costa Brava y ahora define en El Fortín
El Tricolor igualó 1 a 1 en General Pico, por el partido de ida de la primera etapa de la Reválida del Federal A.
Villa Mitre consiguió este domingo un valioso empate 1 a 1 frente a Costa Brava de General Pico, en La Pampa, por el partido de ida de la primera etapa de la Reválida del Torneo Federal A, que otorga una segunda posibilidad de ascenso a la Primera Nacional.
El conjunto local golpeó de entrada y abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, por intermedio de Matías Rivas, quien puso en ventaja al equipo pampeano.
Sin embargo, el Tricolor logró recuperarse en el complemento y llegó a la igualdad a los 20 minutos, gracias a un gol de Thiago Pérez, que estableció el 1 a 1 definitivo.
De esta manera, Villa Mitre se trajo un resultado favorable de General Pico, teniendo en cuenta que tendrá la posibilidad de definir la clasificación ante su gente.
La revancha se disputará dentro de una semana en El Fortín, donde el equipo bahiense buscará avanzar a la próxima instancia y mantenerse en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Además, Villa Mitre contará con ventaja deportiva, por lo que una nueva igualdad en puntos y diferencia de goles le permitirá superar la serie y continuar su camino en la Reválida.
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