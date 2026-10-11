Kreitz emergió como el mejor de la "legión regional" del TN en Mendoza

Por Leandro Grecco

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El Turismo Nacional completó este domingo la décima fecha de la temporada 2026 en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, donde Juan Eduardo Kreitz fue el más destacado de la "legión regional", mientras que Braian Quevedo y Adrián Percaz tuvieron una jornada complicada en la divisional mayor.

En la Clase 2, Kreitz consiguió un excelente quinto puesto con su Peugeot 208, después de haber clasificado 11° durante el sábado y finalizar cuarto en la segunda serie del domingo.

El piloto de Villalonga mostró un buen ritmo en la competencia decisiva y logró avanzar hasta el quinto lugar, a poco menos de 15 segundos del vencedor, para cerrar una de sus mejores actuaciones de las últimas fechas.

La victoria quedó en manos del mendocino Tomás Vitar, con Nissan March, escoltado por Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) y Martín Leston (Peugeot 208). Francisco Coltrinari terminó cuarto, inmediatamente por delante de Kreitz.

En la Clase 3, Braian Quevedo tuvo un cierre complicado y terminó excluido de la final. El piloto de Ingeniero White, que compite con un Chevrolet Cruze, había mostrado un rendimiento interesante durante la clasificación, en la que consiguió el 16° puesto entre 33 participantes.

No obstante, en la competencia decisiva, el joven corredor whitense abandonó promediando la carrera, pese a la remontada inicial.

Por su parte, Adrián Percaz tampoco pudo completar la competencia decisiva. El villalonguense, al volante de un Ford Focus, había clasificado 27° y finalizado décimo en la tercera serie, pero su participación en la final terminó anticipadamente, cuando apenas iban cinco giros.

La victoria de la Clase 3 correspondió a Javier Merlo, con Volkswagen Virtus, quien superó a Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Julián Santero (Volkswagen Virtus), segundo y tercero, respectivamente.

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 1 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.