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El Papa se despidió tras su histórica visita a la Argentina: partió rumbo a Perú
Lo acompañó al aeropuerto el presidente Milei y el cancillar Quirno.
Minutos después de las 14, el presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno; entre otros miembros del gabinete arribaron al Aeropuerto de Ezeiza para despedir al Papa. El jefe de Estado saludó al Sumo Pontífice y a los obispos presentes y lo acompañó hasta la escalera del avión.
La secretaria general de la Presidencia, despidió al papa León XIV con un extenso mensaje publicado en la red social X, luego de los cuatro días de visita pastoral en la Argentina. “Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria”, escribió.
En su publicación, destacó la recepción que tuvo el Pontífice durante su estadía y consideró que los argentinos estuvieron “a la altura de esta histórica visita pastoral”. En ese sentido, señaló que el acontecimiento estuvo marcado por el amor, la esperanza y la fe, y sostuvo que los días compartidos con el Santo Padre permanecerán “para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.
Más temprano, León XIV encabezó una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su histórica visita a la Argentina.
Durante la celebración, dejó un mensaje dirigido a todos los argentinos, en el que pidió fortalecer la unidad, acompañar a quienes más sufren y no perder la esperanza frente a las dificultades. "Argentina, levántate y camina", expresó en uno de los momentos centrales de su homilía, ante una convocatoria que superó los 3,5 millones de personas.
Con información de La Nación
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