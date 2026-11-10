Villa Mitre perdió el invicto en Mar del Plata: Quilmes lo derrotó 79 a 72

Villa Mitre cayó este martes por 79 a 72 frente a Quilmes de Mar del Plata, en el estadio José Martínez, y perdió su invicto en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto bahiense no pudo completar con otra victoria su paso por la ciudad balnearia, luego de haber superado el lunes a Unión por 99 a 95.

El equipo marplatense comenzó mejor y se quedó con el primer cuarto por 24 a 18. Aunque Villa Mitre intentó reducir la diferencia durante el segundo período, Quilmes logró sostener su ventaja y llegó al descanso largo arriba por 40 a 33.

En el tercer cuarto, el Tricolor consiguió acercarse en el marcador, aunque el conjunto local mantuvo el control del resultado y entró a los últimos diez minutos con una ventaja de 57 a 52.

La reacción del equipo bahiense llegó en el último período. Con una mejora en ofensiva, Villa Mitre logró dar vuelta el resultado y pasó al frente por 67 a 65 cuando restaban poco más de cuatro minutos.

Sin embargo, Quilmes reaccionó y ambos equipos llegaron igualados en 70 a falta de 1 minuto y 47 segundos. En el cierre, el conjunto marplatense aprovechó mejor sus oportunidades y estableció un parcial de 9 a 2 para quedarse con la victoria.

En Villa Mitre, Alejo Blanco fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido por Ignacio Alem con 14, Álvaro Yarza con 12, Jahsim Floyd con 10 y Federico Harina con 8.

Por el lado de Quilmes, Valentín Duvanced fue la figura del encuentro con 23 puntos y 16 rebotes, mientras que Bryce Beamer aportó 16 unidades y Manuel Hernández sumó 15.