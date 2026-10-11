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Milei pidió orar por el papa León XIV antes de su llegada al país: "Toda la Argentina lo acompaña"
El Presidente le envió un mensaje de apoyo al pontífice, que será operado en los próximos días por una lesión pulmonar. La intervención se realizará a menos de un mes de su visita a la Argentina.
El presidente Javier Milei expresó este domingo su respaldo al papa León XIV, luego de que el pontífice anunciara que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. A través de las redes sociales, el mandatario le deseó una pronta recuperación y convocó a acompañarlo con oraciones, cuando falta menos de un mes para su esperada visita a la Argentina.
"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV (@Pontifex) mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió Milei en su cuenta oficial de X.
Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan.— Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026
El jefe de Estado también hizo referencia a la importancia de acompañar espiritualmente al líder de la Iglesia católica durante este proceso. "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", agregó.
El mensaje presidencial llegó pocas horas después de que León XIV, de 71 años, confirmara públicamente que los médicos detectaron una lesión pulmonar durante un chequeo de rutina. Según explicó el propio pontífice, el nódulo fue identificado en una etapa muy temprana y se encuentra localizado, por lo que los profesionales recomendaron su extracción mediante una cirugía.
Desde el Vaticano informaron que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana, en el hospital Gemelli de Roma. En principio, se estima que el período de internación y recuperación será de aproximadamente siete días, aunque la evolución dependerá del resultado de la intervención.
La situación genera especial expectativa en la Argentina, ya que León XIV tiene previsto llegar al país el 8 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. Por el momento, no se anunciaron modificaciones en el itinerario y el propio papa manifestó su intención de mantener el viaje.
Mientras se aguardan novedades sobre la intervención, las expresiones de apoyo se multiplican entre autoridades y representantes de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Argentina también pidió oraciones por el pontífice, con el deseo de que la cirugía se desarrolle favorablemente. La atención estará puesta ahora en su recuperación y en la posibilidad de que pueda cumplir con la visita programada para noviembre.
Con información de MDZ
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