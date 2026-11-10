Villa Mitre ganó un partidazo en Mar del Plata y estiró su invicto en la Liga Argentina

Villa Mitre consiguió una trabajada victoria en Mar del Plata y mantiene su andar perfecto en la Liga Argentina de Básquet. El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili superó anoche a Unión por 99 a 95, en el estadio José Martínez, y sumó su tercer triunfo consecutivo en la Conferencia Sur.

El encuentro tuvo un ritmo intenso desde el comienzo y un elevado goleo de ambos equipos. El Tricolor arrancó mejor, con una ventaja de 12 a 3 gracias a su efectividad desde el perímetro, aunque el conjunto marplatense reaccionó y consiguió quedarse con el primer cuarto por 27 a 24.

En el segundo período, Unión llegó a sacar una diferencia de 6 puntos, pero Villa Mitre ajustó su defensa, encontró respuestas desde el banco y logró dar vuelta el marcador para irse al descanso largo arriba por 50 a 49.

La mejor versión del equipo bahiense apareció en el tercer cuarto. Con mayor intensidad defensiva y buenas transiciones ofensivas, consiguió establecer una diferencia importante y llegó a los últimos 10 minutos con una ventaja de 76 a 67.

Sin embargo, el local no se dio por vencido y protagonizó una remontada que puso en suspenso el resultado. Con Juan Esteban De la Fuente como principal protagonista, Unión llegó a colocarse a solamente un punto (88-87) cuando restaban poco más de 3 minutos.

En ese momento apareció la jerarquía de Federico Harina, quien convirtió un triple fundamental para frenar la reacción local. Posteriormente, Álvaro Yarza aportó puntos decisivos y el propio Harina terminó de asegurar la victoria desde la línea de tiros libres.

El escolta fue la gran figura del Tricolor con 31 puntos, incluidos 5 triples, mientras que Yarza terminó con 18 unidades. En el conjunto marplatense se destacó De la Fuente, máximo anotador del encuentro con 39 tantos.

Con este resultado, Villa Mitre acumula 3 victorias en igual cantidad de presentaciones, luego de haber superado a Pico FC por 56 a 52 y a Deportivo Norte por 90 a 55, ambos encuentros disputados en Bahía Blanca.

La gira continuará este martes, desde las 21, cuando el equipo de Ginóbili enfrente a Quilmes, nuevamente en el estadio José Martínez. Después de ese compromiso, el Tricolor volverá a jugar como local el miércoles 25 de noviembre frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.