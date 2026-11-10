Deportes
Villa Mitre ganó un partidazo en Mar del Plata y estiró su invicto en la Liga Argentina
El Tricolor derrotó a Unión por 99 a 95 en su primera presentación como visitante. Federico Harina fue la figura con 31 puntos y este martes enfrentará a Quilmes para cerrar su gira.
Villa Mitre consiguió una trabajada victoria en Mar del Plata y mantiene su andar perfecto en la Liga Argentina de Básquet. El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili superó anoche a Unión por 99 a 95, en el estadio José Martínez, y sumó su tercer triunfo consecutivo en la Conferencia Sur.
El encuentro tuvo un ritmo intenso desde el comienzo y un elevado goleo de ambos equipos. El Tricolor arrancó mejor, con una ventaja de 12 a 3 gracias a su efectividad desde el perímetro, aunque el conjunto marplatense reaccionó y consiguió quedarse con el primer cuarto por 27 a 24.
En el segundo período, Unión llegó a sacar una diferencia de 6 puntos, pero Villa Mitre ajustó su defensa, encontró respuestas desde el banco y logró dar vuelta el marcador para irse al descanso largo arriba por 50 a 49.
La mejor versión del equipo bahiense apareció en el tercer cuarto. Con mayor intensidad defensiva y buenas transiciones ofensivas, consiguió establecer una diferencia importante y llegó a los últimos 10 minutos con una ventaja de 76 a 67.
Sin embargo, el local no se dio por vencido y protagonizó una remontada que puso en suspenso el resultado. Con Juan Esteban De la Fuente como principal protagonista, Unión llegó a colocarse a solamente un punto (88-87) cuando restaban poco más de 3 minutos.
En ese momento apareció la jerarquía de Federico Harina, quien convirtió un triple fundamental para frenar la reacción local. Posteriormente, Álvaro Yarza aportó puntos decisivos y el propio Harina terminó de asegurar la victoria desde la línea de tiros libres.
El escolta fue la gran figura del Tricolor con 31 puntos, incluidos 5 triples, mientras que Yarza terminó con 18 unidades. En el conjunto marplatense se destacó De la Fuente, máximo anotador del encuentro con 39 tantos.
Con este resultado, Villa Mitre acumula 3 victorias en igual cantidad de presentaciones, luego de haber superado a Pico FC por 56 a 52 y a Deportivo Norte por 90 a 55, ambos encuentros disputados en Bahía Blanca.
La gira continuará este martes, desde las 21, cuando el equipo de Ginóbili enfrente a Quilmes, nuevamente en el estadio José Martínez. Después de ese compromiso, el Tricolor volverá a jugar como local el miércoles 25 de noviembre frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas
Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el jueves en la ciudad
El gesto del Papa que emocionó a Abel Pintos: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"
León XIV viaja a Córdoba y cierra su tercer día en Argentina con una vigilia de jóvenes
Dorrego: murió el dueño de un campo tras ser embestido por un toro
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca
-
Noticias B23 horas ago
Cayó un menor por golpear a un joven con una llave francesa para robar su moto
-
Noticias B21 horas ago
Histórico: Abel Pintos cantó ante León XIV y emocionó a todos
-
Indiscreta21 horas ago
Exclusivo: los chats que complican a los peritos de Bahiense del Norte
-
Noticias B21 horas ago
Kicillof pide al Gobierno que escuche a León XIV: "Hay que abrirse un poco"
-
Noticias B20 horas ago
El Papa en el Cottolengo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición"
-
Uncategorized23 horas ago
A puro sol y temperatura en ascenso en el final del fin de semana largo
-
Noticias B21 horas ago
Milei evitó opinar sobre el discurso del Papa: criticó el "debate rastrero" de la política