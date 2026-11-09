Deportes
Villa Mitre pone a prueba su invicto ante Unión en el inicio de su gira por Mar del Plata
El tricolor jugará esta noche, desde las 21.30, su primer partido como visitante en la Liga Argentina. Llega con dos triunfos consecutivos y mañana enfrentará a Quilmes.
Villa Mitre comenzará este lunes su primera gira de la temporada 2026-27 de la Liga Argentina de Básquet, cuando visite a Unión de Mar del Plata, desde las 21.30, por la Conferencia Sur. El encuentro se disputará en el estadio José Martínez, perteneciente a Quilmes, y será televisado por DeporTV.
El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili llega entonado después de un comienzo perfecto, con 2 victorias en igual cantidad de presentaciones. En el debut superó ajustadamente a Pico FC por 56 a 52, mientras que el último jueves mostró una versión mucho más contundente y aplastó a Deportivo Norte de Armstrong por 90 a 55.
De esta manera, el tricolor es el único invicto de la Conferencia Sur, aunque también figura entre los equipos que menos partidos disputaron. La doble presentación en Mar del Plata le permitirá sumar rodaje y buscar sus primeras victorias fuera de Bahía Blanca.
Enfrente estará un Unión que atraviesa un presente diferente. El conjunto marplatense acumula una victoria y 3 derrotas, con un único triunfo frente a Central Entrerriano por 71 a 53. En sus restantes compromisos perdió contra River (83 a 74), Centenario (90 a 63) y Deportivo Norte (63 a 55).
Además, el local estrenará entrenador. Bautista Mendiola, hasta ahora asistente, asumió la conducción del equipo en reemplazo de Juan Aquino, quien presentó su renuncia después de un arranque complicado de temporada.
El partido será dirigido por Alejandro Trías y Franco Anselmo, y marcará el primero de los 2 compromisos consecutivos que afrontará Villa Mitre en la ciudad balnearia.
La gira continuará este martes, desde las 21, frente a Quilmes, nuevamente en el estadio José Martínez. Después de esa presentación, el conjunto bahiense tendrá un descanso prolongado y recién volverá a jugar el miércoles 25 de noviembre, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.
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