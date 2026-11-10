Noticias A
Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras
El reconocido músico tenía 76 años.
La música tropical de Santa Fe y de todo el país está de luto. Este martes, falleció Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, el grupo de cumbia más emblemático de la región.
El acordeonista tenía 76 años y, según las pericias policiales, decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el corazón de barrio Candioti Norte.
Camino fue hallado en el lugar por la tarde, en un domicilio que funcionaba como estudio. Su partida conmocionó a la comunidad musical y a los seguidores de la movida tropical.
El adiós de un referente tras más de cinco décadas
Este año, Marcos Camino había anunciado su salida de Los Palmeras por motivos de salud, según él mismo declaró. La decisión llegó un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, lo que marcó una ruptura en la sociedad que sostenía el grupo.
Durante más de cincuenta años, Camino fue parte fundamental de la banda, aportando su talento y su acordeón a los grandes éxitos de la cumbia santafesina.
Como fundador y figura histórica de Los Palmeras, Camino dejó una huella imborrable en el género. Su trayectoria y su aporte musical lo convirtieron en un referente indiscutido para generaciones de artistas y fanáticos.
La noticia de su muerte generó una profunda tristeza en Santa Fe y en todo el país, donde Los Palmeras son sinónimo de fiesta y tradición popular.
Fuente: TN
Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras
León XIV finalizó su agenda en Córdoba y ya regresa a la Ciudad de Buenos Aires
La misa del papa León XIV en Luján se podrá seguir en vivo desde la Plaza Rivadavia
La lucha de Eva para volver a caminar: necesita $2,8 millones para adaptar una prótesis
Atacaron a balazos una radio en Santa Cruz: "Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión"
Más Leídas
-
La región18 horas ago
Dorrego: murió el dueño de un campo tras ser embestido por un toro
-
Noticias B11 horas ago
Borracho manejaba a toda velocidad y quedó detenido tras una persecución
-
Noticias B7 horas ago
Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
-
Destacada C7 horas ago
Impactante video: así fueron los primeros instantes del incendio en Visión 2000
-
El Tiempo12 horas ago
Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el martes en la ciudad
-
Noticias A7 horas ago
ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad
-
Noticias B11 horas ago
Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas
-
Noticias A7 horas ago
Caso "Helado Blanco": condenaron al principal acusado y absolvieron a su pareja