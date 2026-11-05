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Villa Mitre aplastó a Deportivo Norte y mantiene su invicto en la Liga Argentina
El Tricolor se impuso por 90 a 55 en el José Martínez y consiguió su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones.
Villa Mitre tuvo una contundente actuación en su regreso a la Liga Argentina de Básquet y derrotó este jueves a Deportivo Norte de Armstrong por 90 a 55, en el estadio José Martínez, por la Conferencia Sur de la temporada 2026-27.
El conjunto dirigido por Sebastián Ginóbili volvió a jugar después de 16 días sin actividad y consiguió su segunda victoria consecutiva, luego de haber debutado el pasado 20 de octubre con un ajustado triunfo por 56 a 52 frente a Pico FC.
A diferencia de aquella primera presentación, el Tricolor logró establecer una amplia diferencia ante uno de los equipos que mejor había comenzado el campeonato y terminó imponiéndose por 35 puntos.
De esta manera, Villa Mitre mantiene su invicto en el certamen, con dos triunfos en igual cantidad de partidos, y comienza a sumar rodaje después de un arranque de temporada con escasa actividad.
El próximo desafío del Tricolor será fuera de casa, ya que afrontará sus primeras dos presentaciones como visitante, ambas en Mar del Plata.
El lunes 9 de noviembre enfrentará a Unión, desde las 21.30, en un partido que será televisado por DeporTV, mientras que el martes 10 se medirá con Quilmes.
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